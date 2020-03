Le dépôt des dossiers pour les communales préoccupe les médias Beninois

Les quotidiens parus et parvenus à APA ce jeudi s’intéressent aux partis politiques qui ambitionnent participer aux Communales du 17 mai 2020 qui ont déposé leur liste hier à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA).« Dépôt des dossiers de candidature à la Cena, 9 partis politiques enregistrés » écrit Le Matinal. À en croire ce quotidien, « les partis politiques en lice pour les élections communales ont choisi le dernier jour pour remplir les formalités de dépôt des dossiers de candidature. Au total neuf (09) partis politiques ont satisfait à cette exigence hier à la CENA »

La Nation sur le sujet titre « Les partis politiques engagés dans la course ». Selon le journal, « à la fermeture du portail de l’institution à minuit, neuf partis politiques ont pu être admis à le faire. Il s’agit du Bloc républicain (Br), de l’Union Progressiste (Up), des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), de la Force cauris pour le développement du Bénin (Fcdb), de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn), du Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele–Bénin), du Parti pour l’engagement et la relève (Per), du Mouvement Populaire pour la Libération (MPL), et du Parti du renouveau démocratique (Prd). »

Matin Libre note que « La CENA n’a pas chômé ». Le journal explique que « la moisson, pour ces communales, a été consistante comparée aux législatives dernières en terme de dépôt de dossiers par partis politiques. Car, c’est plus de 27.000 dossiers à étudier ».

Se basant sur l’ordre d’arrivée, Fraternité indique que « Le Bloc Républicain est la première liste reçue » et que l’institution a désormais trois jours, pour faire le point de l’étude des 32.670 dossiers déposés. « Après, elle procédera à une purge, avant d’arrêter la liste définitive des partis qui vont compétir le 17 mai prochain, ajoute le quotidien.

Bénin Intelligent mentionne « 9 partis politiques dans la course ». Le journal précise que « Les vérifications commencent par les 3630 candidats par parti et les 8 pièces par candidat. Mais déjà, le parti qui n’aura pas réuni le nombre de candidats exigés, va sortir de la course ».