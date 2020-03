Le Covid-19 monopolise la Une de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus ce lundi à APA traitent de divers sujets en lien avec la pandémie du coronavirus, notamment la sortie du professeur Moussa Seydi qui alerte sur la nécessité de respecter les mesures d’hygiène édictées par l’Etat.« Dans 15 jours, il pourrait y avoir un confinement général… », barre à sa Une Vox Populi qui reprend cette déclaration du chef du Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann. En sous-titre, le même journal reprend cette alerte du professeur Seydi : « …Si la situation continue à empirer, si on tergiverse, ce sera la catastrophe ».

Dans les colonnes de L’AS quotidien, professeur Seydi, mettant en garde les populations sur les maux qui guettent le pays si l’on ne respecte pas les mesures de prévention, affirme que : « le Sénégal peut se retrouver avec 10.000 cas ».

Partant de là, il soutient, dans les colonnes du journal L’Observateur que « Se préparer au pire est la seule attitude responsable ».

« Le comité interministériel de monitoring de la Covid-19 s’est réuni vendredi dernier pour faire le point de la situation, et mettre sur la table certaines urgences que les autorités devraient régler. L’occasion a été saisie par le ministre des Finances pour détailler son plan de mobilisation des ressources estimés à 1 367 milliards de FCFA pour faire face aux effets de la Covid-19 », informe L’AS.

Ce dernier révèle par ailleurs que « L’hôtel Ngor Diarama et une clinique privée située à Cambérène (Dakar) +ont été+ transformés en sites de traitement ».

Le journal EnQuête s’intéresse au même sujet et notamment au manque de matériel de protection dans les hôpitaux et arbore ce titre : « Un casse-tête mondial ». « Bien loin d’être une problématique nationale, le manque criant d’outils de protection pour le personnel soignant inquiète le monde entier. Chaque pays essaie de trouver la bonne formule », notent nos confrères.

Dans la lutte contre la Covid-19, souligne EnQuête, l’Etat chinois et ses entreprises apportent leur soutien. « La représentation diplomatique chinoise à Dakar a organisé, dans ce sens, ce samedi, une cérémonie de donation des entreprises chinoises établies dans au Sénégal. Au total, une enveloppe de plus de 170 millions de francs CFA a été décaissés, en plus du matériel médical et de protection », signale le journal.

Cela pousse le quotidien national Le Soleil à arborer ce titre : « La Chine met les gros moyens ».

Sous le titre : « Le faux docteur, enquête sur un scandale », L’Observateur fait des « Révélations sur la vie, le parcours et les connexions du +medecin imposteur+ qui faisait des tests de Coronavirus ».

Au titre des bonnes nouvelles, Le Quotidien informe qu’« Aucun cas positif (n’a été détecté à Touba) depuis 7 jours » et titre : « La fièvre baisse Touba ». En sous-titre, le journal mentionne ces informations : « Une famille libérée de quarantaine ; 5 malades guéries, 14 sous traitement ».

Sur un tout autre sujet, le quotidien spécialisé Stades se demande « Qui sera le prochain Galactique ? » entre le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Norvégien Erling Haaland et le Sénégalais Sadio Mané.