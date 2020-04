Le coronavirus s’impose aux quotidiens béninois

La pandémie de coronavirus avec les trois nouveaux cas enregistrés au Bénin, continue d’alimenter la presse béninoise reçue mercredi à APA.« Coronavirus au Bénin-Encore trois nouveaux cas confirmés », écrit Le Progrès, informant que ces patients sont déjà pris en charge dans les centres spécialisés et sont déjà sous traitement.

Le Meilleur donne plus de détails et révèle : «Le Bénin enregistre trois nouveaux cas. Le premier cas est un Béninois âgé de 48 ans revenu de la France ; le second, un petit garçon de 10 ans et le troisième une Béninoise rentrée de Paris le 17 mars dernier ».

Selon Le Progrès, « les trois nouveaux cas découverts hier alourdissent les statistiques » et font passer le bilan à neuf confirmés, un guéri et zéro décès.

Fraternité parle d’évolution du Covid-19 et titre : « Onze cas confirmés, semaine critique pour le Bénin ».

« Et si on fermait l’aéroport de Cotonou ? », ‘interroge La Priorité, informant « qu’un compte est ouvert dans les livres du trésor pour les soutiens aux actions du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ».