Le coronavirus continue d’alimenter la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais reçus ce jeudi à APA accordent la part belle au premier sénégalais de souche atteint par cette pandémie découverte fin 2019 en Chine.« Le virus migre vers Touba » ; « La fièvre gagne Touba » ; « Touba livre le 1er cas sénégalais » titrent respectivement le journal EnQuête, Le Quotidien et Sud Quotidien. « Le Sénégal vient d’enregistrer un nouveau cas positif de coronavirus. Il s’agit d’un Sénégalais de 55 ans originaire de Touba (centre) et résidant en Italie. Il est actuellement au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann », informe le premier journal.

« (…) les personnes avec qui le patient a été entré en contact sont en train d’être convoquées pour d’éventuels tests au coronavirus (…) », souligne le second ajoutant que « Des informations indiquent que la famille du malade a été mise en quarantaine ».

« L’homme contrôlé positif au coronavirus et hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Fann, à Dakar, est revenu d’Italie le vendredi 06 mars dernier par l’aéroport international Blaise Diagne », détaille le troisième quotidien.

Vox Populi qui se fait également l’écho de ce nouveau cas, souligne que « Le Sénégal compte (désormais) 3 malades du Covid- 19, après les guérisons du 1er cas français et de l’employée britannique de l’ONU ».

Sur un tout autre sujet, Walf Quotidien revient sur l’Etat de droit dans 128 pays et soutient que « Le Sénégal (est) très loin des meilleures élèves ».

Sous le titre « Flou autour de l’affaire Diop Iseg-Djeyna », L’Observateur informe que « (…) le patron de l’Iseg a fait l’objet d’un retour de parquet après son déferrement hier mercredi devant le parquet du Procureur de la République de Dakar. Et selon l’avocat de Mamadou Diop, Me Alassane Cissé, la famille de la présumé victime, Djeyna, l’a approché, via son avocat, Me Ciré Clédor Ly, pour une médiation. Mais, un consensus n’a pas été trouvé ».

En sport, le quotidien spécialisé Record signale que lors des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions « Gana (est) passé, (mais que) Sadio (a) trépassé ». « Le PSG avec un +Gana monstrueux au milieu+ a forcé la porte des quarts, là où les Reds (de Sadio Mané) ont été guillotinés à Anfield (stade du club anglais de Liverpool », analyse l’autre quotidien sportif, Stades.