Le 16 décembre, une Journée nationale dédiée aux victimes des crises ivoiriennes

Le 16 décembre de chaque année, en Côte d’Ivoire, est désormais déclaré « Journée nationale du pardon et du souvenir » en hommage à toutes les victimes des crises survenues dans le pays.« Le 16 décembre de chaque année est instituée Journée Nationale du Pardon et du Souvenir en hommage à toutes les victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire », a annoncé mardi la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Pr Mariatou Koné.

Elle s’exprimait notamment devant des populations d’Anokouakouté, un quartier dans le Nord d’Abidjan, lors d’une cérémonie de prière et de recueillement à la mémoire des sept femmes ayant perdu la vie pendant la crise post-électorale en 2011, à Abobo.

Cette journée vise à saluer la mémoire des victimes des différentes crises en Côte d’Ivoire, notamment les crises politico-militaires et post-électorales qui ont endeuillé des familles. Elle devrait en outre permettre aux parents des victimes de s’armer de pardon afin d’être des agents de réconciliation nationale.

La crise post-électorale de 2010/2011, elle, a été la plus meurtrière depuis l’indépendance du pays, avec plus de 3 000 morts enregistrés, selon les données d’une enquête officielle, l’affaire étant toujours en cours de jugement à la Cour pénale internationale (CPI).

L’ex-président Laurent Gbagbo et son co-accusé Blé Goudé, remis à cette juridiction pénale internationale, répondent des faits sur les violences post-électorales perpétrées de décembre 2010 à avril 2011. L’affaire, actuellement en appel devrait déboucher sur une relaxe ou une relance du procès.