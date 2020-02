Lancement d’un recrutement de près de 40 000 jeunes pour recenser la population en Côte d’Ivoire

Une convention de partenariat a été signée lundi à Abidjan entre le bureau technique permanent du recensement ( BTPR) et l’agence emploi jeunes (AEJ) pour recruter et former 37 500 jeunes des deux sexes âgés de 18 ans à 45 ans dans le cadre du Recensement général de la population et de l’habitat prévu du 20 avril au 15 mai 2020 sur l’ensemble du territoire national, a constaté APA sur place.Cet accord a pour objet d’accompagner le recensement général de la population et assurer la formation qualifiante d’environ 40 000 jeunes, a expliqué Nialé Kaba, la ministre ivoirienne du plan dans un discours de lancement de ce recrutement en présence de son collègue Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.

En outre, elle a précisé que les jeunes qui bénéficieront de ce programme auront des attestations de fin de formation et seront reversés dans la base de données de l’Institut national de la statistique.

« A ce jour, toutes les activités préparatoires du recensement général de la population ont été achevées», a indiqué Mme Kaba, assurant que les commandes des tablettes devant servir à ce recensement ont été déjà engagées et la livraison est prévue « courant mars».

De son côté, Mamadou Touré, le ministre de la promotion de l’emploi et de l’emploi des jeunes a salué cette initiative qui offrira des opportunités d’emplois à des milliers de jeunes. Poursuivant, il a assuré du concours de son département ministériel au BTPR, appelant les jeunes à saisir ce projet qui est selon lui, une « une opportunité d’insertion ».

En ce qui concerne les engagements des parties dans cette convention, l’agence emploi jeunes s’engage entre autres, à mettre à la disposition du BTPR l’entièreté des fonds estimé à plus d’un milliard FCFA pour la formation de ces jeunes.

Quant au bureau technique permanent du recensement, il devrait élaborer les référentiels de formation, mettre en place les dispositifs de formation, superviser et évaluer les formations et assurer les activités de communication du projet en lien avec l’agence emploi jeunes.

Cet accord de partenariat a été par paraphé par MM. Doffou N’Guessan et Jean Louis Kouadio respectivement directeur national du recensement et administrateur de l’agence emploi jeunes.