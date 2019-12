Lancement à Rabat de la plateforme digitale « Morocco Alumni »

La plateforme digitale « Morocco-Alumni », un espace interactif destiné à rassembler et fédérer les étudiants et les lauréats étrangers de la coopération du Maroc, a été lancée, vendredi à Rabat.Lancée à travers l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) en marge de la 8ème édition du Sommet des étudiants et de la jeunesse d’Afrique, cette plateforme vise, entre autres, à renforcer les échanges et le networking entre les 14.000 étudiants étrangers inscrits actuellement, dont 12000 originaires de 47 pays africains, et 35000 lauréats étrangers à travers la coopération du Royaume.

La plateforme permet également d’accélérer la trajectoire professionnelle de tous les membres en les mettant en relation avec les entreprises et les partenaires pour une meilleure intégration dans le marché du travail.

Cet espace facilite également les discussions entre les membres des différentes communautés d’étrangers issus de la coopération du Royaume et contribue à développer les compétences des membres à travers du contenu en ligne.

Présentant cette plateforme, l’ambassadeur, Directeur-général de l’AMCI Mohamed Methqal a indiqué qu’il s’agit d’un véritable réseau social et dynamique qui offre au profit des étudiants, des lauréats et des bénéficiaires étrangers de la coopération du Royaume une multitude de services pour créer de nouvelles opportunités en Afrique et dans le monde.

Parmi ces services figure l’ « annuaire » qui est un outil interactif incontournable pour faciliter le contact entre l’ensemble des étudiants et des lauréats étrangers du Royaume.

Il s’agit aussi du service « offres d’emploi et de stages » et des supports de formation disponible en ligne sur la plateforme « moroccoalumni » pour permettre aux membres de miser sur le développement des connaissances.

En lançant dès aujourd’hui le réseau « Morocco-Alumni », l’AMCI confirme sa vocation dans la promotion du capital humain au service des pays partenaires et poursuit son accompagnement dans la formation des élites africaines de demain, a expliqué M. Methqal, faisant savoir que la plateforme se veut un espace d’échange et de développement des compétences.