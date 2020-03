Lancement à Abidjan de la 2è édition des Journées nationales de la microfinance

L’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d’Ivoire (APSFD-CI) et ses partenaires ont lancé jeudi à Abidjan la deuxième édition des Journées nationales de la microfinance (JNM) prévue les 07 et 08 avril prochains dans la capitale économique ivoirienne, a constaté APA sur place.Ces assises dont l’objectif général est de sensibiliser le public et les acteurs sur les enjeux de la microfinance et de présenter les opportunités d’accès au financement, seront organisées sur le thème, « Contribution des Systèmes financiers décentralisés (SFD) au développement socioéconomique de la Côte d’Ivoire ».

Présentant à cette occasion, les performances du secteur de la microfinance en Côte d’Ivoire, Hélène Diarra, la vice-présidente de l’APSFD-CI a fait savoir que le nombre de clients des systèmes financiers décentralisés ( SFD) qui s’élevait en 2017 à 1 241 000 clients est passé en 2019 à 1 880 093 clients, soit un taux de progression de 52%.

« Le montant de l’épargne collectée est passé de 257 milliards FCFA en 2017 à 349 milliards en 2019, soit un taux de progression de 37%. L’encours de crédit s’est accru de 28% passant de 265 milliards FCFA en 2017 à 341 milliard FCFA en 2019», a-t-elle ajouté.

Au regard de ces performances, a poursuivi Mme Diarra, l’organisation des Journées nationales de la microfinance s’inscrit dans une démarche visant à faire connaître ce secteur afin de promouvoir davantage l’accès des populations aux services financiers.

« Ces journées s’inscrivent résolument dans la vision de la stratégie nationale de l’inclusion financière», a-t-elle affirmé, estimant que la microfinance est « l’un des instruments clés» de lutte contre la pauvreté.

Quant à Caroline Thioman, la représentante du ministre ivoirien de l’économie et des finances, elle a soutenu que ces Journées constituent un cadre de référence pour échanger sur la contribution des SFD dans l’économie nationale.

Selon elle, la microfinance rend plus accessible les services financiers et offre des services adaptés aux populations vulnérables. « Les SFD jouent un rôle majeur dans l’inclusion financière», a souligné Mme Thioman, réaffirmant l’engagement de son département ministériel à accompagner les acteurs des SFD dans le pays.

Des panels thématiques, des conférences-débats et des ateliers sont au menu de cette deuxième édition des JNM qui réunira les acteurs du système financier, les acteurs du secteur privé et le grand public.