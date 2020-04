L’âge moyen des personnes atteintes du Covid-19 en Côte d’Ivoire est de 40 ans (Ministre)

L’âge moyen des personnes atteintes de la maladie à Covid-19 en Côte d’Ivoire à la date du 15 avril 2020 est de 40 ans avec des extrêmes de 18 mois à 82 ans, a indiqué vendredi, Dr Eugène Aka Aouélé, le ministre ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique.« A la date du 15 avril 2020, les 654 cas positifs au Covid-19 représentent un taux de 19% sur l’ensemble des échantillons testés. L’âge moyen des malades est de 40 ans avec des extrêmes de 18 mois à 82 ans», a annoncé M. Aouélé dans une note d’information.

Il a par ailleurs précisé que les tranches d’âge les plus touchées dans le pays sont les personnes âgées entre 20 et 40 ans au nombre de 284, soit 45% à la date sus-indiquée.

« Les malades dont l’âge est compris entre 40 et 65 ans sont au nombre de 262, soit 41%. Les hommes représentent 62% des cas contre 38% pour les femmes », a ajouté M. Aouélé. La Côte d’Ivoire enregistre à ce jour 688 cas confirmés de maladie à Covid-19 avec 193 guéris et six morts.