L’Afrique Sud « préoccupée » par la hausse des transmissions du Covid-19

Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a exprimé jeudi sa vive préoccupation face à l’augmentation de la transmission communautaire du coronavirus dans le pays.Le ministre s’exprimait à un moment où le nombre de cas venait de passer de 27 à 1.380 du jour au lendemain.

La province de Gauteng, la région la plus industrialisée du pays, et qui abrite Johannesburg, a enregistré jusqu’à présent le plus grand nombre de cas avec 645, selon le ministre.

Il s’exprimait à Johannesburg lors de l’inspection de 60 unités mobiles de dépistage des coronavirus, que le Laboratoire national de santé a fait parvenir pour les envoyer aux municipalités et aux métros du district en vue de l’exercice de porte à porte de la semaine prochaine.

Mkhize a estimé que la distribution de l’équipement avait suivi l’annonce par le président Cyril Ramaphosa cette semaine que son gouvernement intensifierait ses efforts pour dépister et tester les Sud-Africains dans les zones densément peuplées, notamment Soweto.

Une partie de cette opération de dépistage de masse a débuté mercredi dans le Canton d’Alexandra à Soweto, où les habitants de la zone densément peuplée se sont alignés pour subir un test de dépistage du virus.

Le pays a jusqu’à présent perdu cinq vies depuis que les premiers cas de coronavirus ont été détectés début mars lorsque des habitants impliqués qui étaient allés en vacances en Italie sont rentrés chez eux contaminés.

Les transmissions actuelles du virus, cependant, sont venues des habitants qui ne sont pas allés à l’étranger vers d’autres résidents locaux – ce qui a amené le ministre à exprimer sa préoccupation face à l’augmentation quotidienne des cas de la maladie.