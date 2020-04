L’Afrique de l’Est invitée à préparer son économie à l’après-coronavirus

Le Secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’est a appelé mardi les Etats membres à commencer à élaborer des plans nationaux de relance économique après la pandémie mondiale du Covid-19.Les entreprises de tous les secteurs de la région, notamment l’agro-industrie et en particulier le secteur informel, souffrent en raison de la pandémie en cours qui a causé des effets mondiaux dévastateurs.

Les chaînes de valeur ont été perturbées et le tourisme, principale source de revenus dans la région, est au point mort.

« Alors que de nombreuses personnes ont déjà perdu leur emploi et peinent à nourrir leur famille, il existe une fenêtre d’opportunités pour se préparer à l’après-Covid-19 et pour éviter une autre catastrophe », a déclaré Christophe Bazivamo, Secrétaire général adjoint de la CAE, en charge des secteurs productifs et sociaux.

Il a notamment exhorté les pays de la CAE à renforcer leurs systèmes de production alimentaire en permettant aux activités agricoles de se poursuivre, soulignant que les Etats partenaires devraient plus que jamais, promouvoir l’utilisation de technologies et de solutions numériques pour améliorer la production agricole et le commerce des produits agricoles.