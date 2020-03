L’Africa CEO Forum 2020, prévu à Abidjan les 9 et 10 mars, reporté en raison du Coronavirus

La 8ème édition de l’Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé africain, prévue à Abidjan les 9 et 10 mars 2020, est reportée à une date ultérieure en raison du coronavirus, annonce Amir Ben Yahmed, président de ce forum économique.« En raison des difficultés rencontrées dans l’organisation du CEO Forum et des préoccupations exprimées au sujet du COV-19 par nos clients, nous avons pris la difficile décision de reporter l’événement », écrit M. Amir Ben Yahmed dans une note transmise à APA.

« Nous restons tous mobilisés ces prochains jours pour assurer la reprogrammation du Africa CEO Forum dans les meilleurs délais et réussir une 8ème édition à la hauteur des attentes de tous », souligne le directeur général du Groupe Jeune Afrique.

L’équipe Event et lui, assure-t-il, seront à la disposition des invités pour leur porter les informations utiles, tout en remerciant l’ensemble des personnes « fortement mobilisées » ces derniers jours pour leur énergie et leur dévouement.

A cette 8ème édition de l’Africa CEO Forum, sont attendus 1 800 PDG, financiers et représentants politiques. Le forum mettra notamment en exergue le rôle du capitalisme africain en ces temps de disruption digitale et d’incertitudes politico-économiques mondiales.