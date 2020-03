La lutte contre le Covid-19 alimente les quotidiens béninois

Les mesures prises par le gouvernement béninois contre le coronavirus continuent de faire la Une des quotidiens parus mercredi.« Lutte contre le Coronavirus au Bénin-De fortes mesures de protection », écrit La Nation, expliquant que « le Conseil des ministres s’est réuni en séance extraordinaire ce mardi 17 mars 2020. Les travaux ont été exclusivement consacrés aux nouvelles mesures à prendre en vue d’éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays ».

L’Evènement Précis fait remarquer qu’à l’issue du Conseil extraordinaire des ministres sur le Coronavirus, « le régime Talon prend 11 mesures drastiques ».

Le quotidien révèle qu’« entre autres mesures, il a été recommandé une limitation à l’extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres du Bénin; la restriction de la délivrance des visas d’entrée; la mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne; la suspension de toutes les missions à l’extérieur du pays pour les membres du gouvernement et pour les cadres de l’administration publique, sauf en cas d’urgence absolue ».

Le journal cite également « la suspension des préparatifs du pèlerinage à la Mecque en cohérence avec les dispositions prises par les autorités saoudiennes; la recommandation aux personnes éplorées de limiter au strict minimum les obsèques de leurs défunts et de différer les manifestations subséquentes ».

Le Matinal parle de « mesures draconiennes et lucides » et explique qu’il n’y aura pas de fermeture des écoles, pas de fermeture des frontières, mais les entrées limitées et que Patrice Talon et ses ministres refusent de céder à la peur face au coronavirus.

Là où Libération évoque « le strict respect des dispositions », Fraternité parle de « protection maximale » et Notre Époque estime que « la CoronarWar est déclenchée », précisant que les mesures prises entrent en application à compter de ce jour, mercredi 18 mars 2020 à minuit pour deux semaines.

Pendant ce temps, Bénin Intelligent annonce « un deuxième cas de coronavirus » et que la personne contaminée, d’origine allemande est déjà prise en charge sur le site d’isolement installé à Cotonou.