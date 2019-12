La Côte d’Ivoire s’imprègne de l’expérience rwandaise pour promouvoir le Genre

La conseillère du président de la République de Côte d’Ivoire chargée du Genre Euphrasie Yao qui était présente à Kigali au Rwanda en novembre dernier pour le sommet mondial sur le Genre 2019 tenu pour la première fois sur le continent africain, a affirmé avoir bénéficié de l’expérience de ce pays en matière de promotion du Genre au terme de ce conclave.Je suis repartie «avec l’expérience du Rwanda où les femmes constituent la moitié du gouvernement. En termes de statistiques, la Côte d’Ivoire n’est pas bien classée et les chiffres ne sont pas à notre faveur. Sur les 51 pays africains, la Côte d’Ivoire est à la 47è place dans le classement sur le Genre», a dit Mme Yao dans un entretien avec APA, soulignant que le Rwanda est un modèle en matière de promotion du Genre avec 60% de femmes au parlement et 50% au gouvernement.

Relevant la nécessité d’un climat de paix pour la promotion du Genre en Côte d’Ivoire, Mme Yao a par ailleurs, indiqué avoir développé un produit dénommé « Créa-Paix» (Communauté régionale pour l’autonomisation et la paix) dont l’objectif est de faire la prévention des conflits.

Selon elle, la contribution de la Côte d’Ivoire à ce conclave a été de parler de la nécessité de la paix. «Je me suis rendue compte que la chose essentielle pour un pays est la paix. Je veux dans la seconde phase marcher avec la notion de ‘’Genre et Paix ». C’est la raison pour laquelle je demande à tous les acteurs politiques, économiques et de la société civile d’œuvrer véritablement pour la paix», a plaidé la conseillère de M. Ouattara.

Elle a conclu en estimant que si 80% de personnes s’activent pour la paix, « les élections présidentielles de 2020 se passeront bien Côte d’Ivoire et on ne parlera plus de violences ».

Le sommet mondial sur le Genre 2019 s’est tenu du 25 au 27 novembre dernier à Kigali au Rwanda. Ce conclave qui est un évènement biennal, s’est déroulé ainsi pour la première fois en Afrique. Il a pour objectif de partager les meilleures pratiques entre les pays en matière de promotion du Genre.