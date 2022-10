La CEEAC plaide pour l’accompagnement de la transition au Tchad

Les chefs d’Etat et de gouvernement de la communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) ont plaidé le 25 octobre 2022, en faveur de l’accompagnement de la transition au Tchad.

La demande a été faite à l’issue de la deuxième Session extraordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de la communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) à Kinshasa. Les chefs d’Etat et de gouvernement de cette organisation sous régionale, dont Faustin Archange Touadéra, ont demandé aux partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad, particulièrement l’ONU et l’UA, à maintenir et à renforcer leur appui diplomatique, financier, matériel et technique nécessaires au processus de transition au Tchad.

La rencontre des chefs d’Etat et de gouvernement fait suite au processus de la transition politique au Tchad, et l’analyse du rapport des Experts de la CEEAC sur la répression sanglante du jeudi 20 octobre 2022 à l’origine d’une soixantaine de morts et de nombreux blessés.

Le président de la RDC, par ailleurs président en exercide la CEEAC, Félix Tchisékédi demande invite : « les pays membres de cette organisation sous-régionale, à s’investir pour accompagner le Tchad et les Tchadiens dans leurs efforts de retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine après les évènements tragiques survenus à Ndjamena, le 20 octobre dernier, ayant causé des morts et de nombreux blessés. »

Les présidents qui ont pris part aux travaux en présentiel, sont entre autres, Félix Tchisekédi de la RDC, Denis Sassou Nguesso du Congo Brazzaville, Mahamat Idriss Deby président tchadien de la transition et Faustin Archange Touadéra de la RCA.