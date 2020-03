La BRVM s’engage à promouvoir le genre pour développer le secteur financier de l’UEMOA

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) s’est engagée vendredi à Abidjan, à promouvoir le genre pour un développement harmonieux du secteur financier de cette communauté.« L’appropriation par la BRVM du concept +Ring the Bell for gender equality+ depuis quelques années pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme marque son engagement à promouvoir le genre pour un développement harmonieux du secteur financier de notre union» a dit Dr Edoh Kossi Amenounve, le directeur général de la BRVM lors d’une cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme organisée par anticipation par son institution.

La BRVM a invité à cette occasion « Dynamique Excellence d’Afrique », une ONG panafricaine qui promeut la culture de l’excellence chez les jeunes filles issues des quartiers populaires. « Notre conviction est que l’égalité des chances ne se décrète pas. Elle se prépare. Cette préparation consiste à donner des chances égales aux jeunes filles et aux jeunes hommes afin de pouvoir lutter, compétir et se réaliser à l’âge adulte », a estimé Dr Amenounve.

Poursuivant, il a insisté sur sa détermination à œuvrer pour l’égalité Homme-femme au sein de son institution prenant plusieurs engagements dont l’accroissement du nombre d’administrateurs féminins au sein des Conseils d’administration, l’accompagnement de l’ONG «Dynamique Excellence d’Afrique» et l’implication des femmes dans les nouveaux métiers de la finance sur le marché de l’UEMOA.

« Pour nous, la question de l’égalité doit se régler au niveau de la formation », a estimé pour sa part, Fognon Maïmouna Koné, la présidente de l’ONG « Dynamique excellence d’Afrique» qui encadre plusieurs jeunes filles, lycéennes pour la plupart dans la commune d’Abobo, un quartier populaire au Nord d’Abidjan.

« Nous avons décidé de rêver grand… Nous comptons promouvoir l’excellence chez les jeunes filles» a expliqué Mme Koné plaidant pour un appui technique et financier en faveur de son organisation.

Une présentation des productions de ces jeunes filles, notamment dans les domaines de la science et des technologies, a clôturé cette rencontre.

La Journée internationale de la femme est célébrée le 08 mars de chaque année. Cette journée qui est organisée dans le monde entier, fait la promotion des droits des femmes et l’égalité des chances.