La BID alloue 600 millions de dollars US à la Mauritanie

La Mauritanie a bénéficié d’une enveloppe globale de 600 millions de dollars US de la part de la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) relevant de la Banque islamique de développement (BID), a appris APA jeudi soir à Nouakchott de source médiatique.Cette enveloppe sera débloquée sur une période de 5 ans à partir de 2020, à raison d’une moyenne de 120 millions de dollars US par an, explique l’agence mauritanienne d’information (AMI, publique).

Elle sera consacrée à 3 types d’activités, en l’occurrence l’importation des produits énergétiques de base comme le pétrole brut et les produits pétroliers, l’octroi de lignes de crédit aux banques locales afin de soutenir le secteur privé et l’élaboration d’un programme de renforcement de capacités permettant l’amélioration de l’agriculture.

Une convention portant sur ce financement a été signée jeudi à Djeddah (Arabie saoudite) par le ministre mauritanien de l’Economie et de l’Industrie, Cheikh El Kebir Moulay Taher, et le directeur exécutif de l’ITFC, Hani Soumbul.

Notre source signale que la Mauritanie a été par ailleurs invitée par l’ITFC à adhérer au programme de ponts commerciaux arabo-africains, compte-tenu de sa position géographique stratégique.