L’« Année du retour » a rapporté près de 2 milliards de dollars au Ghana

Le Ghana a réalisé 1,9 milliard de dollars grâce à sa campagne dénommée « Année du retour », destinée à encourager les Africains de la diaspora à rentrer chez eux et à investir dans l’économie.La ministre ghanéenne du Tourisme, Barbara Oteng-Gyasi qui a annoncé la nouvelle lors de l’inauguration d’un centre touristique à Anomabo, dans la région centrale du pays, a déclaré que l’initiative avait été très fructueuse, les devises étrangères provenant du coût des voyages en avion, de l’hébergement à l’hôtel, des tarifs de transport, ainsi que d’autres importants événements de divertissement.

L’ « Année du retour » lancée en septembre 2018 marque les 400 ans de la traite négrière sur les côtes de l’Afrique de l’ouest, et le président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo Addo en a profité pour convaincre les Africains de la diaspora de rentrer chez eux et d’investir dans le pays.

Cette initiative a vu un éventail de célébrités à travers le monde se rendre au Ghana pour explorer, apprendre et apprécier leurs racines, ainsi que pour s’unir aux Africains du continent.

Parmi les éminentes personnalités clés ayant honoré cet évènement, figurent Nancy Patricia Pelosi, Présidente de la Chambre des Représentants des Etats-Unis et une foule d’acteurs et d’actrices hollywoodiens, ainsi que de comédiens comme Steve Harvey, Nicole Ari Parker, Diggy Simmons et Micheal Jai White, Ludacris, Cardi B et Bozoma Saint John, qui ont passé plusieurs semaines au Ghana.