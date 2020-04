Jack Ma promet un 3e don à l’Afrique pour combattre le Covid-19

Les fondations Jack Ma et Alibaba ont promis un troisième don de matériel médical à l’Union africaine (UA) et aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, pour aider le continent africain dans la lutte contre Covid-19, a appris APA lundi.Les fournitures médicales comprennent 4,6 millions de masques, 500.000 tampons et kits de test, 300 ventilateurs, 200.000 ensembles de vêtements, 200.000 écrans faciaux, 2.000 pistolets thermiques, 100 scanners de température corporelle et 500.000 paires de gants.

En mars dernier, les fondations avaient déjà fait don de 100.000 masques médicaux, 20.000 kits de test, 1.000 combinaisons de protection et 1.000 écrans faciaux à chacun des 54 pays africains.

Lors de leur deuxième don au début du mois d’avril, les fondations avaient fourni 500 ventilateurs, 200.000 combinaisons et écrans faciaux, 2.000 thermomètres, un million d’écouvillons et kits d’extraction et 500.000 gants.

L’Afrique a enregistré a enregistré à ce jour, près de 22.000 cas confirmés de Covid-19 dont 1.120 décès et 5.482 guérisons.