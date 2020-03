Guinée: Un mort à Conakry lors d’un rassemblement

Des échauffourées entre forces de sécurité et manifestants ont enregistrées un mort et plusieurs blessés à Wanidara, un quartier

situé en haute banlieue de Conakry dans la commune de Ratoma.Elhadj Ibrahima Diallo, âgé de 17 ans et tôlier de profession, a succombé à ses blessures après avoir reçu une grenade lacrymogène à la tête.

Face au refus des autorités d’organiser une « marche pacifique » ce jeudi, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC),

avait appelé ses militants à une « journée de résistance citoyenne ».

Depuis octobre 2019, ce mouvement regroupant partis politiques et plateformes de la société civile, multiplient des manifestations dans le pays pour s’opposer à un changement de Constitution pouvant déboucher sur la possibilité pour président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Environ 40 morts ont été enregistrés depuis le début de la contestation.