Guinée: le vote dans les ambassades à l’étranger annulés à cause du Covid-19

Le ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens de l’Exterieur, Mamadi Touré, a appelé les ambassades de Guinée à sursoir à l’organisation du double scrutin à cause du Covid-2019.« A toutes les représentations diplomatiques et consulaire de la République de Guinée, compte tenu de la crise sanitaire due au

Coronavirus (Covid-19), j’ai l’honneur de vous inviter à vous conformer strictement aux mesures restrictives imposées par les

autorités de vos juridictions respectives, notamment celles liées à

l’interdiction des regroupements des personnes. Par conséquent, vous

devez sursoir à l’organisation du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020, si cela contrevient auxdites restrictions.», indique le ministre dans une lettre ce vendredi, aux ambassades et consulats de Guinée.