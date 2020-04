Guinée-Bissau/COVID-19 : L’état d’urgence prolongé

Le gouvernement bissau-guinéen propose de prolonger de quinze jours l’état d’urgence qui expire ce samedi à minuit pour éviter la propagation du coronavirus dans le pays.Dans un communiqué, le gouvernement informe que, suite à cette proposition faite au chef de l’État, Úmaro Sissoco Embaló, plusieurs mesures concrètes de soutien à l’économie et aux entreprises sont en discussion pour sauvegarder les emplois et les revenus.

« Après avoir écouté les recommandations de la Commission interministérielle sur la lutte contre le Covid-19, et compte tenu d’une probable augmentation du nombre de personnes infectées, nous avons décidé de proposer au président de la République de prolonger l’état d’urgence de 15 jours supplémentaires », lit-on sur la note du gouvernement.

Par ailleurs, le chef du gouvernement, Nuno Gomes Nabiam, a salué le geste de solidarité et de protection de 12 entreprises et associations qui ont mobilisé un « soutien important » composé de matériel de protection, des produits d’hygiène et de désinfection.

Des bonnes volontés et d’autres entités privées ont également apporté leurs contributions.

Sur la même note, l’exécutif déclare avoir constaté une « évolution positive » de la prise de la charge de la pandémie dans le pays.

Il a en effet décidé de prendre plusieurs mesures de soutien aux hôpitaux, centres de santé, équipes médicales, infirmières, et personnel paramédical.

Les ménages les plus vulnérables vont bénéficier de paniers alimentaires de base (riz, sucre, huile).

Selon le communiqué de la primature, en plus de ces mesures, la gratuité a été appliquée sur les transports publics pour faciliter la circulation des personnes impliquées dans la lutte contre le virus, en plus d’un numéro vert pour faciliter la communication entre elles.

A ce jour, la Guinée-Bissau compte 38 cas confirmés dont trois guéris.