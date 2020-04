Ghana : le FMI approuve un milliard de dollars pour lutter contre le Covid-19

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé une facilité de prêt d’un milliard de dollars pour le Ghana afin d’aider à combattre l’impact négatif de la maladie du coronavirus (Covid-19) sur la vie des populations et l’économie.Selon le Daily Graphic mercredi, ce prêt est une facilité sans intérêt du FMI et il devrait arriver sur le compte de la Banque du Ghana vendredi au plus tard.

Le journal, qui cite le représentant du FMI au Ghana, Albert Touna-Mama, indique que le FMI effectuerait un transfert unique des fonds sur le compte de la Banque du Ghana, ajoutant que « le décaissement sera unique et pas en tranches ».

Le Dr Touna-Mama, ajoute le journal, a déclaré que le remboursement commencerait au bout de cinq ans et demi.

Il a expliqué que le prêt répondrait aux besoins fiscaux et de balance des paiements auxquels le pays est confronté en raison de la pandémie de Covid-19.

La facilité de prêt est considérée comme le plus gros prêt que le Ghana a reçu du FMI depuis 63 ans de partenariat avec l’institution Breton Wood.