Ghana : Le Covid-19 ne perturbera pas le calendrier électoral (Opposition)

La pandémie de coronavirus n’affectera aucunement la tenue des élections générales prévues le 7 décembre 2020, a déclaré jeudi à Accra le Directeur des élections du Congrès national démocratique (NDC, opposition), Elvis Afriyie Ankrah.S’exprimant sur une radio locale à Accra, M. Ankrah a expliqué que, compte tenu des projections de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il est probable que la maladie soit vaincue avant les élections générales.

« Il n’y a rien qui indique que les élections de 2020 seront affectées par le Covid-19 », affirme-t-il.

« Sur la base des projections de l’OMS et du nombre de cas de Covid-19 confirmés au Ghana, la courbe se serait aplatie au plus tard en mai ou juin. Nous serions alors revenus à la normale et cela n’affectera pas la tenue des élections », a déclaré cet ancien ministre des Sports.

Il a déclaré que les Ghanéens devraient être rassurés, car rien ne peut empêcher la tenue des élections générales de 2020, rejetant de facto l’idée d’un nouveau registre électoral.

La déclaration d’Ankrah fait suite à l’affirmation de M. Kofi Jumah, un cadre du Nouveau Parti Patriotique (NPP) au pouvoir, selon laquelle les élections du 7 décembre seraient reportées au cas où la pandémie de coronavirus persisterait.

Le Ghana a déjà enregistré 313 cas, 49 guérisons et six décès. Certaines régions du pays comme Accra, Kumasi, Kasoa et Tema ont été mises en confinement partiel depuis le 30 mars 2020 pour contenir la propagation du virus.