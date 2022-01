Ghana: lancement du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS)

Le système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS, sigle en anglais) sera officiellement lancé par le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo à Accra le 13 janvier 2022.Le PAPSS est une plateforme qui facilite les paiements transfrontaliers instantanés en monnaie locale entre les pays. Il a été testé avec succès dans les six pays de la zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) : le Nigeria, la Gambie, la Sierra Leone, le Liberia, le Ghana et la Guinée. En raison de sa composition multi-devises et bilingue, la ZMAO est considérée comme un microcosme du continent.

Initialement annoncé en septembre, le déploiement du PAPSS devrait faciliter la coordination entre les banques via un système de compensation sous la coordination de Afreximbank, principal agent de compensation et fournisseur de garanties de règlement et de facilités de découvert.

Plusieurs personnalités sont attendues lors du lancement comme le professeur Benedict Oramah, Président et PCA d’Afreximbank, Wamkele Mene (Secrétaire général du secrétariat de la ZLECA), le président de la Commission de l’Union africaine, M. Godwin Emefiele, président de la Commission de l’Union africaine, et le président de la Commission de l’Union européenne. Godwin Emefiele, (Président du Conseil d’administration du PAPSS) ; M. Aliko Dangote (PDG, Dangote Group) ; M. Mike Ogbalu (PDG, PAPSS) ; Dr. Ernest Kwamina Addison (Gouverneur, Bank of Ghana) et Hon. John Rwangombwa (Gouverneur, National Bank of Rwanda).

Les autres participants sont le Dr Denny Kalyalya (gouverneur de la Banque de Zambie), le Dr Olorunsola E. Olowofesa (directeur général de l’IMAO), l’Honorable Ken Ofori-Atta (ministre des Finances du Ghana), le Dr Akinwumi Adesina (Président de la Banque africaine de développement), M. Ade Ayeyemi (Directeur général de l’Ecosse) et le Dr. Ade Ayeyemi (PDG du groupe Ecobank) ; Dr James Mwangi (Equity Group Holdings Plc) ; et M. Admassu Tadesse (Président émérite et PDG du groupe, Banque de commerce et de développement de l’Afrique orientale et australe).

Une conférence de presse sera organisée par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) le jeudi 13 janvier 2022 à l’hôtel Kempinski, à Accra, au Ghana pour revenir sur les détails du système PAPSS.

Le communiqué indique aussi que ces personnalités donneront un aperçu de l’impact transformationnel du PAPSS en éliminant les frontières financières intra-africaines, en connectant les marchés africains les uns aux autres, en permettant l’utilisation des monnaies locales, en réduisant le besoin de compensation et de règlement des paiements à l’étranger.

« Cela devrait permettre au continent d’économiser plus de cinq milliards de dollars US en coûts de transaction de paiement chaque année. Le PAPSS (Pan-African Payment and Settlement System) facilitera et aidera à stimuler l’énorme croissance du commerce intra-africain résultant de la création d’un marché unique dans toute l’Afrique par la Zone de libre-échange continentale africaine. Il facilitera le système de paiement, de compensation et de règlement pour le commerce intra-africain, simplifiera les transactions intra-régionales et réduira le coût, la durée et la variabilité temporelle des paiements transfrontaliers », explique le communiqué.

Un autre point de presse sera également organisée le vendredi 14 janvier 2022 pour annoncer l’ouverture des inscriptions à la Foire commerciale intra-africaine 2023 (IATF 2023), qui se tiendra à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Selon le document, la conférence fournira des commentaires sur les 42,1 milliards de dollars US d’accords commerciaux et d’investissement conclus lors de l’IAT 2021 et que les orateurs comprendront Chief Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria et président du Conseil consultatif de l’IATF, Prof. Benedict Oramah, président et président du conseil d’administration d’Afreximbank; H. E. Albert Muchanga, Commissaire de l’Union africaine pour le développement économique, le commerce, l’industrie et les mines ; S.E. Wamkele Mene, Secrétaire général, Secrétariat de la ZLECA ; Mme Kanayo Awani, Directrice générale, Initiative pour le commerce intra-africain, Afreximbank ; et M. Silver Ojakol, Chef de cabinet, Secrétariat de la ZLECA.