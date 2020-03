Formation de 300 lycéennes à Abidjan sur les sciences et les technologies

Quelques trois cents lycéennes du lycée municipal 1 et 2 d’Attécoubé dans l’ouest d’Abidjan, ont été sensibilisées et formées mercredi sur les Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), a constaté APA sur place.Cette session de formation initiée par la compagnie de téléphonie mobile MTN Côte d’Ivoire en marge de la Journée internationale de la femme, vise à susciter une nouvelle génération de jeunes filles motivées à devenir des femmes leaders et à contribuer à leur autonomisation.

«Notre objectif est d’encourager les jeunes filles à s’intéresser au monde moderne numérique, connecté et technologique parce qu’elles y sont sous-représentées», a indiqué Natenin Coulibaly, la secrétaire générale de cet opérateur de téléphonie mobile.

Poursuivant, elle a encouragé les jeunes filles de cet établissement scolaire à s’engager sur la voie des STEM pour exprimer leur « plein potentiel ». Avant elle, Yaya Coulibaly, le proviseur du lycée municipal 1 d’Attécoubé s’est félicité du choix de son établissement pour bénéficier de cette formation.

« Éduquer une fille, c’est éduquer le monde entier», a soutenu M. Coulibaly estimant que le numérique est aujourd’hui le « métier de l’avenir ».

Cette session de formation qui a débuté par deux panels sur les thèmes respectifs « Les femmes et les STEM» et « Mon avenir dans le digital », s’achèvera par un atelier pratique de « codage» animé par Maïmouna Koné, la présidente de l’ONG Dynamiques et Excellence d’Afrique ( DEA). Cette organisation promeut l’apprentissage des STEM par les jeunes élèves issues de quartiers défavorisés.