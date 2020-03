Faits divers, justice et santé se paient la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent de différents sujets allant des faits divers à la santé en passant par la justice.« La tragédie de trop », barre à sa Une Le quotidien EnQuête qui revient sur le meurtre de Marième Diagne Faye, poignardée ce week-end par son ex-petit ami, Assane Guèeye, dans le quartier Medina Fall de Thiès (ouest) et parle d’ « Une affaire complexe et tragique ». Car « deux thèses sont avancées pour expliquer cet énième féminicide complexifié par une affaire de plaintes ».

Le journanl consacre ensuite une analyse à ces « féminicides en cascade » et soutient qu’il s’agit d’« Un mal beaucoup plus profond. (…) Car les coupables sont le produit de notre société ».

Vox Populi revient sur cette même actualité et informe que le bourreau qui a planté « 17 coups de couteau » à sa victime a été « sauvé du lynchage à mort par la police ». Le même journal ajoute que Marième Diagne, « Mariée (et) étudiante en génie-civil était enceinte ».

Donnat les raisons de ce crime passionnel, le quotidien L’Observateur croit savoir que c’est « La trahison (de la victime) et les 3 millions de FCfa (que le bourreau envoyait à cette dernière) qui ont poussé Assane Guèye à tuer sauvagement Marième Diagne ».

Le même journal revient sur une autre affaire de mœurs mettant en cause le directeur d’un institut de formation et une chanteuse, et explique « Comment Dieyna s’est retrouvée dans les bras de Diop Iseg ».

Dans ses colonnes, le journal se pose la question suivante : « Comment et par quelle alchimie, les parents de la petite Djeyna ont-ils été amenés à accepter que leur fille mineure, puisse vivre seule dans un appartement loué par une tierce personne, fut-elle son mentor ? » et accorde la parole à « M. Baldé, frère de Djeyna, (qui) donne sa version des faits ».

Au-delà d’être une rocambolesque histoire de mœurs, L’AS quotidien soutient qu’il s’agit d’« Un scandale à mille enjeux ». En effet, soulignent nos confrères, cette affaire qui « n’a pas fini de révéler tous ses secrets (…) exhale un parfum de règlement de comptes sur fond de délations, de menaces et d’intrigues que seul le tribunal saura tirer au clair ».

« Mamadou Diop a été placé en garde à vue alors que son accusatrice, Djeyna Baldé, son frère Aly, ses complices Abiba Cissé et Boundao ont été libérés après une audition marathon, samedi » dernier, ajoute le journal.

Sous le titre « L’Etat perd à Monaco », Walf Quotidien informe que « Le recouvrement des avoirs de Wade-fils à Monaco s’est encore heurté au refus de la Justice monégasque qui a débouté l’Etat du Sénégal de toutes ses prétentions ». Cela pousse Le Quotidien à arborer ce titre : « Karim Gagne sur le Rocher ».

En santé, le quotidien national Le Soleil donne la parole au professeur Moussa Seydi qui se prononce sur la situation des personnes contaminées par le coronavirus au Sénégal. Il déclare à ce propos que « Leur état s’améliore ». Le journal signale par ailleurs qu’« Aucun cas (n’a été) enregistré depuis cinq jours ».