eSwatini: des membres de la famille royale en quarantaine

Les enfants du roi Mswati III qui étudient à l’étranger ont été placés en quarantaine obligatoire pendant 14 jours, après leur retour à eSwatini, a appris APA lundi.Les princes et princesses fréquentent des écoles et collèges dans des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le chef du protocole Mgwagwa Gamedze a déclaré à la presse que les enfants sont actuellement en observation aux Royal Villas, en attendant que les résultats de leurs tests soient publiés.

Afin d’empêcher la propagation du Covid-19, le pays place tous ses citoyens de retour en quarantaine pendant 14 jours dans deux hôpitaux réservés à cet effet.