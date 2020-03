Elections, santé et infrastructures au menu de la presse béninoise

Les quotidiens béninois reçus, lundi à APA, font le point des formations politiques dont les dossiers de candidature ont été acceptés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans le cadre des élections communales du 17 mai et de l’appel du président Patrice Talon contre la propagation du Covid-19.Le Progrès annonce «huit partis politiques sur la ligne de départ», soulignant que «sur les neuf partis politiques ayant déposé leurs dossiers de candidature pour prendre part aux élections communales, huit ont été retenus pour avoir eu leurs dossiers conformes aux dispositions électorales en la matière».

L’Évènement Précis fait également savoir que ces «huit partis en lice (…) seront définitivement fixés sur leur sort demain ». À en croire le point sommaire fait par la Cena et repris par le journal, «l’Union Progressiste (Up), le Bloc républicain (Br), les Forces cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe), le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Modèle-Bénin), le Parti du renouveau démocratique (Prd), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) et le Parti pour l’engagement et la relève (Per) ont satisfait aux exigences de la loi au terme de la 1ère phase de l’examen de complétude».

Ce qui fait à Bénin Intelligent « le Mouvement populaire pour la libération (Mpl) out». Ce journal explique que «ce parti politique n’a pas reçu l’avis favorable de la Cena parce qu’ayant présenté 3682 candidats au lieu de 3630».

Pour une bonne riposte contre la pandémie du coronavirus, les journaux mettent en exergue l’appel du président Patrice Talon. Ainsi, Nord Sud quotidien affiche «l’adresse de Talon à son peuple» et relève que « dans un message publié sur sa page Facebook, le président Talon a invité ses compatriotes au respect des mesures préventives».

Fraternité rapporte lesdits propos et indique que «chacun doit se prémunir et contribuer à protéger les autres».

Sur le même sujet, La Cloche cite Talon et mentionne : «En suivant les mesures préventives, je me protège et protège les autres contre le coronavirus».

A propos du projet de construction de l’échangeur du carrefour Vêdoko à l’ouest de Cotonou, la Nation évoque la signature d’un accord avec le Japon. Ce quotidien renseigne que «le projet s’inscrit dans le cadre de l’aide financière non-remboursable du Japon au titre de l’année fiscale 2020 et est d’un coût global de 123 millions de yens japonais, soit 615 millions de francs Cfa. Il va permettre non seulement de rendre fluide le trafic entre Cotonou et Abomey-Calavi, mais surtout d’améliorer les conditions de gestion de l’économie béninoise».

«Construction de l’échangeur de Vêdoko-La fin du calvaire d’ici 2023», note La Priorité.