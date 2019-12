Egypte : La 51ème édition du Salon du livre du Caire sous le slogan « Egypte-Afrique : la culture de la diversité »

La 51ème édition du salon international du livre du Caire, aura lieu du 22 janvier au 4 février 2020 au Caire sous le slogn « Egypte-Afrique : la culture de la diversité », ont annoncé les organisateurs.Par Mohamed Fayed

Cette édition, qui mettra à l’honneur le Sénégal, a désigné la célèbre actrice égyptienne, Samiha Ayoub, ambassadrice du Salon.

La foire du livre accueille des auteurs et des éditeurs venant de nombreux pays et les visiteurs y trouvent tous les genres littéraires.

Ce rendez-vous livresque est considéré comme le salon du livre le plus fréquenté au monde. Pas moins de 3 000 exposants qui viennent des quatre coins du monde, attirent environs 3 millions de visiteurs par année.

Pour rappel, ce salon se tient depuis 1969, et est devenu l’un des plus importants salons du livre du Moyen-Orient. Il rassemble des éditeurs, des auteurs et des lecteurs venus du monde entier.