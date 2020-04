Des chercheurs marocains inventent un masque intelligent de détection automatique du Covid-19

Une équipe d’ingénieurs et de médecins marocains ont inventé un masque intelligent de détection automatique à distance du Covid-19 utilisant l’impression 3D.Accompagné d’une application de « tracking » (Trackorona), cet outil intelligent propose une méthode de prédiction et de diagnostic de la maladie et dispose d’une carte et des capteurs de température, d’humidité et de pression permettant de mesurer la pression et le cycle respiratoire, ainsi que le taux d’oxygène dans le sang spO2 en le combinant avec un Oxymètre.

Selon les inventeurs, cités par les médias marocains, l’application peut être téléchargée gratuitement sur smartphone indépendamment du masque, ajoutant que ce masque fait partie des 6 projets retenus à un concours international baptisé « HakingCovid19 » organisé par HEC Paris et d’autres partenaires.

L’application utilise, aussi, un « framework » évolutif de prédiction multi-facteur utilisant des données environnementales, comportementales et médicales du patient et de l’intelligence artificielle.

Elle permet de remonter les données vitales du masque en les combinant avec les autres données d’auto-diagnostic, de détection intelligente par la voix et de suivi du comportement pour évaluer la probabilité d’infection, mais également connaître les personnes fréquentées par l’utilisateur, tout en respectant la loi sur la protection des données personnelles,

Ce masque peut être utilisé pour lutter contre le coronavirus, mais également en matière de médicalisation à distance dans d’autres cas de maladies, souligne-t-on.