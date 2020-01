Crash du Boeing en Iran: colère et tristesse lors d’une veillée à Toronto

« Quelqu’un doit nous dire pourquoi c’est arrivé. Des gens innocents sont morts »: comme des centaines de personnes, Yasmin Roshan, 43 ans, hésitait entre tristesse et colère lors d’une veillée jeudi à Toronto en hommage aux victimes de l’accident d’un Boeing en Iran.

Quelques heures plus tôt, le Premier ministre canadien Justin Trudeau affirmait lors d’une conférence de presse que l’appareil ukrainien dans lequel ont péri mercredi près de Téhéran 176 personnes, dont 63 Canadiens, avait sans doute été abattu par un missile iranien, peut-être par erreur selon lui.

Yasmin Roshan est venue avec sa fille de 9 ans, après la mort de « deux de ses amis ». « Je blâme Trump. Tout ça est arrivé à cause de lui, il a commencé », a-t-elle reproché.

« Ils sont tous partis et nous ne savons pas pourquoi. C’est le droit de la communauté et de tout le monde de savoir exactement ce qu’il s’est passé », a abondé Sam, 55 ans, se disant « bouleversé, en colère et triste ».

Emues et parfois en colère, des centaines de personnes se sont rassemblées en début de soirée au centre de Toronto, où vivent environ 100.000 Canadiens d’origine iranienne, soit l’une des plus importantes communautés iraniennes d’Amérique du Nord, après Los Angeles.

Dans la foule, certains crient « nous voulons la justice », d’autres pourfendent le régime iranien.

Des gens, serrés les uns contre les autres, écoutent les hymnes nationaux canadien et iranien. Le maire de la ville John Tory a déploré une « tragédie mondiale affectant le Canada ».

« Une fois encore, le régime iranien tue ses propres citoyens », proclame une pancarte.

– « Ça dépasse l’entendement » –

Pour Faria, 55 ans, extrêmement émue, les sentiments étaient difficiles à décrire. « On ne peut pas imaginer que des gens soient tués par une erreur de leur propre gouvernement. Ça dépasse l’entendement », a-t-elle soufflé, une bougie entre les mains.

A Toronto mais également à Ottawa ou Montréal, des centaines de personnes ont assisté en début de soirée à des veillées aux chandelles pour déposer des fleurs et se recueillir devant les photos des victimes de la catastrophe.

Dans la capitale fédérale, Justin Trudeau a déposé une gerbe de fleurs lors d’une veillée organisée sur la colline du Parlement.

Le Canada héberge l’une des plus importantes diasporas iraniennes d’Amérique du Nord, avec 210.000 Canadiens d’origine iranienne recensés en 2016, selon les chiffres officiels.

Selon les médias canadiens, des dizaines de victimes venaient de la région d’Ontario et une trentaine de la région d’Edmonton, la capitale de l’Alberta (ouest du Canada).