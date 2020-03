Covid19 au Kenya: Moody’s salue les baisses d’impôts

L’agence mondiale de notation Moody’s a salué mardi le train de mesures de politique monétaire et budgétaire prises par les autorités kenyanes pour atténuer l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’économie.L’agence de notation a déclaré qu’elle s’attend à ce que ces mesures atténuent l’impact négatif des perturbations économiques sur la qualité des actifs et la liquidité des banques.

« Des mesures monétaires telles que les réductions du taux de la banque centrale (CBR) et du ratio de réserve de trésorerie (CRR) permettront au crédit de continuer à affluer vers les entreprises et les ménages, et aideront le système bancaire à rester suffisamment liquide », a déclaré Christos Theofilou, analyste bancaire chez Moody’s.

Les mesures monétaires annoncées par la Banque centrale du Kenya la semaine dernière comprennent des réductions de 100 points de base du CBR à 7,25% et du CRR à 4,25%, ainsi qu’une extension de la durée des accords de rachat (repos) à 91 jours, contre 28 jours actuellement.

Les mesures visent à garantir que le crédit continue à circuler vers les entreprises et les ménages et que le système bancaire reste suffisamment liquide.

La réduction du CRR devrait libérer quelque 35,2 milliards de shillings (environ 332 millions de dollars) de liquidités, permettant aux banques d’étendre de nouveaux prêts ou de rééchelonner les facilités existantes aux emprunteurs concernés, condition pour que les banques accèdent à ces fonds.