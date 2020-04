Covid-19/Malawi : Le président et son gouv’t donnent 10% de leurs salaires

Le chef de l’Etat du Malawi, Peter Mutharika, a ordonné au Trésor public de ponctionner 10% de son salaire et de ceux des ministres et de leurs adjoints pendant trois mois pour lutter contre la pandémie du coronavirus.Cette ponction des salaires fait partie des mesures mises en place par le gouvernement, en sus de l’hygiène de base pour faire face à la maladie qui a déjà tué plus de 60.000 personnes à travers le monde.

« Les ressources tirées de cette mesure serviront à la lutte contre le coronavirus, car le nombre de personnes infectées par le virus a augmenté », a-t-il déclaré le président dans un discours à la nation ce weekend.

Il a ajouté que son gouvernement mettrait en place un fonds de secours à travers lequel les sympathisants, les entreprises et les particuliers peuvent soutenir la lutte contre la maladie dans le pays.

Le président a en outre ordonné à la Malawi Energy Regulatory Authority (MERA) de réduire les prix des carburants afin de baisser le coût du transport de marchandises et de personnes.

D’autres directives portent sur la Malawi Revenue Authority qui est invitée à appliquer des exonérations fiscales sur l’importation de biens pour la gestion des coronavirus, à lever la taxe de séjour sur tous les médecins et le personnel médical étrangers.

Le ministère de la Santé est également autorisé à recruter quelque 2000 agents de santé.

Il y a des frais et des charges réduits sur toutes les transactions de monnaie électronique afin de promouvoir l’utilisation des de telles opérations, entre autres.

Le Malawi compte à ce jour quatre cas confirmés de Covid-19.