Covid-19 : L’UE s’engage à soutenir les plans de riposte des pays Africains

L’Union européenne (UE) annonce un soutien au Plan stratégique de préparation et de riposte contre le Coronavirus (Covid-19) lancé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au profit des pays Africains, dans une note transmise mercredi à APA.« Dans une période difficile, c’est la solidarité qui compte. Les Etats membres de l’UE sont fortement touchés, mais nous nous mobilisons pour soutenir la riposte internationale, en particulier en Afrique. Ça fait partie de la solidarité », déclare Jobst von Kirchmann, ambassadeur de l’UE.

L’Union européenne a annoncé, le 24 février 2020, une contribution exceptionnelle d’un montant total de 113,5 millions d’euros (74,4 milliards de francs CFA) à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui appuie et conseille les gouvernements dans leur riposte face au coronavirus.

L’organisation contribuera notamment au Plan stratégique de préparation et de riposte contre le Covid-19 lancé le 5 février par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont la Côte d’Ivoire fait partie des pays prioritaires, souligne le texte.

En outre, l’UE prévoit 15 millions d’euros (9,8 milliards de francs CFA) devant être « directement consacrés à l’Afrique, notamment via un soutien à l’Institut Pasteur de Dakar et à son réseau (qui inclut la Côte d’Ivoire) pour mettre en place des formations d’experts.

Cette contribution devrait aussi permettre de diffuser des moyens de diagnostic rapide et renforcer la surveillance épidémiologique. Cela inclura, par ailleurs, l’utilisation du laboratoire mobile de l’UE hébergé à Dakar pour des formations avancées sur le Covid-19 pour tous les pays partenaires africains.

« En ce qui concerne le coronavirus, nous sommes tous dans le même bateau », fait observer Jobst von Kirchmann, ambassadeur de l’Union européenne, en soulignant que « le virus ne fait pas de différence en fonction de la couleur de peau ou de la religion ».

Quelque 100 millions d’euros (65,5 milliards de francs CFA) seront consacrés à des recherches en matière de diagnostic, de traitement et de prévention, afin de trouver des réponses thérapeutiques à la pandémie, qui bénéficieront au monde entier, annonce l’Union européenne.

L’UE évalue actuellement comment elle soutiendra le Plan de riposte du gouvernement ivoirien contre le Covid-19, présenté lundi par le Premier ministre, poursuit la note, qui mentionne que « dans cette période difficile, l’UE est plus que jamais au côté de ses partenaires, notamment en Côte d’Ivoire », un pays phare en Afrique de l’Ouest.

Après avoir frappé l’Asie puis l’Europe et le continent américain, le nouveau coronavirus (Covid-19) touche de plus en plus de pays dans le monde, notamment en Afrique. Compte tenu des niveaux alarmants de contagion et de gravité de la maladie, l’OMS a qualifié le Covid-19 de pandémie.