Covid-19: les Cités universitaires de Ouaga en confinement

Les cités universitaires de Ouagadougou seront placées en confinement à partir de demain mercredi, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), annonce un communiqué administratif.Dans le communiqué parvenu à APA mardi, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Ouagadougou (CROU-O), Issa Ouédraogo informe l’ensemble des usagers que les cités et résidences universitaires resteront en «confinement à partir du 1er avril 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre».

Le document précise que durant cette période, les «cités universitaires ne reçoivent aucune visite et aucun résident n’est autorisé à sortir de l’espace desdites cités».

Et d’ajouter que «les repas du restaurant universitaire seront disponibles pour les résidents uniquement et les plats devront être emportés conformément aux mesures édictées».

La situation de la pandémie du coronavirus au Burkina Faso à la date du 30 mars 2020 fait état de 246 cas confirmés, soit une augmentation de 24 nouveaux cas, comparativement au bilan de la veille.

Sur les 24 nouveaux cas confirmés, on dénombre 19 à Ouagadougou, 2 à Bobo-Dioulasso, 2 à Ziniaré et 1 à Dano. A la même date, on a enregistré 23 guérisons et 12 décès.