Covid-19: le premier cas de guérison en vedette dans les médias béninois

Les quotidiens beninois parvenus à APA se réjouissent des avancées notées dans la lutte contre le Coronavirus avec un premier patient guéri.

« Le premier cas déclaré au Bénin est guéri » annonce Le Progrès.

Pour le journal, c’est une lueur d’espoir pour le pays. « C’est une bonne nouvelle pour les personnes infectées par le Covid-19 qui fait ravage dans le monde. Le premier cas diagnostiqué positif à cette maladie au Bénin a bouclé en beauté, hier, jeudi 26 mars 2020, sa mise en quarantaine » renseigne le journal.

Le Télégramme se réjouit « Le premier cas confirmé auBénin autorisé à rentrer ».

À en croire le journal, « Le Burkinabé aurait retrouvé son état de santé clinique ainsi que toutes ses facultés. Un résultat dû à la promptitude du gouvernement Talon au regard des dispositifs mis en place pour assurer sa prise en charge et aussi, aux soins intensifs à lui administrés par les médecins. »

L’Evénement Précis mentionne « Préventions et lutte contre la pandémie ravageuse, Un malade de Coronavirus complètement guéri au Bénin »

Le quotidien explique que « Son état de santé satisfaisant à la fin de sa mise en quarantaine représente une première victoire sur le Covid-19, au Bénin. »

Dans le même sens, Libération écrit « Le Bénin enregistre son premier cas de guérison totale ».

L’Autre Vision estime que « Le gouvernement Talon est décidé à endiguer la pandémie ».

Le quotidien s’attarde sur l’une des mesures prises par le gouvernement, pour limiter la propagation du Coronavirus. « Il s’agit du cordon sanitaire qui va être instauré autour de 8 villes, que sont Allada, Abomey-Calavi, Adjarra, Akpro-Missérété, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji. Il ne sera plus autorisé des voyages et déplacements hors de ces villes » ajoute le journal.

Le journal, Les Pharaons ajoutent « Ultime réponse du gouvernement pour contrer l’épidémie » et précise que « lestransports en commun seront suspendus, en dehors des marchandises. Aussi, les déplacements sur l’ensemble du territoire national, seront limités au strict minimum ».