Covid-19 : le Nigeria désinfecte aéroports et avions

Le Nigeria a désigné quatre aéroports internationaux et neuf de niveau national pour subir une opération de désinfection anti-Covid-19 qui ne laissera pas en rade également 125 avions environ, a appris APA mercredi à Abuja.Rassurant sur les dispositions prises pour cette mission, le directeur de l’Education et de la Formation du Conseil des responsables de la Santé environnementale, Dr Baba Yakubu Muhammed, a fait savoir qu’elle sera étendue vers d’autres institutions et secteurs où le risque de contamination des personnels est élevé.

C’est le cas de quatre-vingt-dix-huit (98) ministères, départements et agences (MDA) ainsi que de cent cinquante (150) installations du gouvernement fédéral dans la capitale nationale. Selon Dr Muhammed, ces édifices sont actuellement désinfectés par le ministère fédéral de l’Environnement en partenariat avec le service fédéral des incendies.

« Dans quelques jours, le ministre de l’Environnement délivrera des certificats aux lieux qui ont été désinfectés avec succès, ce qui signifie qu’ils seront désormais sûrs pour les fonctionnaires dans l’exercice de leurs responsabilités officielles », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a souligné que des marchés comme ceux d’Asokoro, de Maitama et les principaux d’Abuja, également suspectés d’héberger le virus, ont été fumigés.

En outre, « ces produits chimiques que nous utilisons pour les zones à haut risque sont respectueux de l’environnement et ne présentent aucun risque pour quiconque », a précisé Baba Yakubu Muhammed, ajoutantque le désinfectant chimique est recommandé par l’ONU et approuvé par l’OMS.