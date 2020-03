Covid-19 : Le Maroc décrète l’état d’urgence sanitaire

Par Hicham Alaoui

Le Maroc vient de décréter l’état d’urgence sanitaire à partir de demain, vendredi, à 18h00 heure locale (GMT +1), et ce jusqu’à nouvel ordre dans le cadre des efforts visant à freiner la propagation de la pandémie du coronavirus.« Il s’agit-là d’une mesure inévitable pour garder la situation sous contrôle », souligne jeudi dans la soirée un communiqué du ministère.

L’état d’urgence sanitaire, précise la même source, ne signifie en aucun cas l’arrêt de l’activité économique mais plutôt le déploiement d’une série de mesures visant à réduire au maximum la circulation des citoyens à travers l’obligation de disposer d’un document officiel délivré par les agents d’autorité afin de pouvoir quitter son domicile.

Ainsi, les conditions d’octroi de cette autorisation consistent en le déplacement pour travailler dans les départements et institutions ouverts, ce qui inclut les entreprises, les usines et les terrains agricoles, les magasins et les espaces commerciaux liés à la vie quotidienne du citoyen, les pharmacies, le secteur bancaire, les stations-service, les cliniques, les agences des opérateurs télécoms, les professions libérales nécessaires.

A ce titre, les déplacements devront se limiter aux personnes qui doivent nécessairement se trouver sur leurs lieux de travail, lesquels devront être munis d’une attestation signée et délivrée par leurs responsables au travail.

Les déplacements ayant pour but l’approvisionnement des denrées nécessaires pour la vie quotidienne, seront tolérés mais dans la limite du périmètre du lieu de résidence.

Il sragit aussi des déplacements pour recevoir des soins médicaux ou pour se procurer des médicaments auprès des pharmacies.

Le ministère souligne par ailleurs le caractère obligatoire de ces mesures et avise tout citoyen récalcitrant que des sanctions sont prévues dans le code pénal.

L’application de ces mesures est confiée aux autorités locales, les forces publiques, la sûreté nationale, la gendarmerie royale et les Forces auxiliaires. Elles assureront « le contrôle avec fermeté à l’encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique », met en garde le ministère marocain de l’Intérieur.

A ce jour, 63 cas de contamination par le coronavirus Covid-19 sont recensés au Royaume, dont un ministre. Deux décès ont été enregistrés, alors que deux patients contaminés ont été entièrement rétablis, selon les autorités sanitaires du pays.

Pour juguler la propagation de ce virus, le gouvernement a pris une batterie de mesures drastiques notamment la fermeture de l’espace aérien et maritime marocain devant les voyageurs, l’annulation des rassemblements et des manifestations sportives, culturelles et artistiques, la création d’un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, la suspension des cours dans les écoles et les universités, la fermeture provisoire des mosquées, la suspension des audiences dans les différents tribunaux du Royaume.