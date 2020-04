Covid-19: la Fondation de Dominique Ouattara offre des produits alimentaires aux journalistes de Côte d’Ivoire

La Fondation Children Of Africa, une organisation humanitaire présidée par la première dame ivoirienne Dominique Ouattara a offert, mardi à Abidjan, des produits alimentaires et d’hygiène d’un montant de 15 millions FCFA aux acteurs de la presse nationale pour les soutenir pendant la crise sanitaire du Covid-19.« Votre travail vous oblige au quotidien à côtoyer des populations afin de mieux les informer. Après le soutien aux populations des treize communes du district d’Abidjan, la Fondation Chiildren Of Africa a décidé de vous apporter son soutien en offrant des produits alimentaires et des produits d’hygiène», a indiqué Nadine Sangaré qui représentait l’épouse du président ivoirien lors d’une cérémonie de remise de don.

Selon Mme Sangaré qui est également la directrice de la Fondation Children Of Africa Côte d’Ivoire, «aujourd’hui plus que jamais, la solidarité doit être un devoir social dans notre pays» face à cette crise sanitaire.

Avant elle, Jean-Claude Coulibaly, le président de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) a dit la gratitude des journalistes à la donatrice pour ce «geste salutaire ». Profitant de cette tribune, il a plaidé pour l’octroi d’une «prime exceptionnelle » aux journalistes pendant cette crise sanitaire à l’instar du corps médical et des forces de l’ordre comme annoncé par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly.

« Nous journalistes, pensons que nous méritons aussi une prime exceptionnelle parce que nous sommes en première ligne de ce combat», a soutenu M. Coulibaly plaidant également pour un appui de l’Etat aux entreprises de presse.

Dans la même veine, Patrice Yao, le président du Groupement des éditeurs de presse de Côte d’Ivoire (GEPCI, patronat) a dit la gratitude de son organisation à Mme Ouattara souhaitant à son tour un accompagnement de l’Etat au secteur de la presse. La Côte d’Ivoire enregistre officiellement à ce jour 323 cas confirmés de maladie à Coronavirus avec trois décès et 41 cas de guérison.