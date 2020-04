Covid-19 : la Fecafoot apporte un appui financier aux joueurs et encadreurs (officiel)

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a annoncé, par voie de communiqué reçu samedi par APA, l’apport d’un appui spécial à 25 joueur et encadreurs de chacun des clubs de D1 et D2, et à 20 joueuses et encadreurs de l’élite dames. Bien que le montant de cette assistance n’ait pas été révélé, elle justifie son acte par l’arrêt des compétitions nationales du fait de la crise du coronavirus, qui prive les athlètes de leur principale source de revenus. Ladite pandémie, note l’instance, a en effet installé les sportifs professionnels dans l’incertitude, une fébrilité et une précarité préjudiciable à la stabilité des équipes, et à une bonne reprise des compétitions à la fin de la bourrasque sanitaire qui souffle à travers la planète.

L’instance fédérale avait décidé, le 17 mars dernier, de la suspension sine die de toutes les compétitions organisées sous son égide à savoir les matches amicaux, le championnat professionnel, féminin et des jeunes, les championnats amateurs, la Coupe nationale, le Beach Soccer et le Futsal sur l’ensemble du pays.

Elle indiquait alors s’arrimer aux décisions déjà prises par la Fédération internationale de football association (FIFA) et la Confédération africaine de la discipline (CAF) pour les compétitions et rencontres internationales afin de limiter la propagation du Covid-19.