Covid-19: la Côte d’Ivoire franchit le cap des 600 cas confirmés avec un nouveau décès

La Côte d’Ivoire a enregistré, lundi, 52 nouveaux cas d’infection au Covid-19, portant à 626 le nombre total de cas confirmés dont 89 guéris et six morts incluant un nouveau décès, selon un bilan du ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique.« Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a enregistré ce lundi 13 avril 2020, 52 nouveaux cas d’infection à Covid-19 sur 260 échantillons prélevés, portant à 626 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris », renseigne un communiqué dont APA a reçu copie.

Cependant, l’on déplore ce jour le décès d’un patient de 73 ans, diabétique et hypertendu au Service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville, dans le Sud d’Abidjan. La Côte d’Ivoire compte au total 626 cas confirmés, 89 guéris et six décès.

Pour prévenir la propagation du Covid-19, le Conseil national de la sécurité a rendu jeudi obligatoire le port de masque dans le Grand Abidjan. En outre, les populations sont invitées à se procurer un laissez-passer pour entrer ou sortir du Grand Abidjan.

La Côte d’Ivoire a annoncé le 11 mars 2020 son premier cas de Covid-19 à la suite d’une analyse avérée positive chez un sujet de nationalité ivoirienne qui a séjourné en Italie et qui a présenté une fièvre, une toux et un rhume. Après un mois et deux jours, le pays a franchi la barre des 600 cas confirmés.