Covid-19 : la Côte d’Ivoire franchit la barre de 200 cas confirmés dont 19 guéris

La Côte d’Ivoire a atteint vendredi 218 cas de contamination au Covid-19, franchissant la barre des 200 cas d’infection, dont 19 guéris et un décès, selon un bilan du ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique.« Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a enregistré ce vendredi 03 avril 2020, 24 nouveaux cas d’infection au Covid-19 sur 226 échantillons prélevés, portant ainsi à 218 le nombre total de cas confirmés », a annoncé son directeur général Mamadou Samba à la RTI 1, la télévision nationale.

Selon M. Mamadou Samba, la Côte d’Ivoire note « ce jour 218 cas confirmés, 19 guéris et un décès », indiquant que la répartition de ces 24 cas donne « 22 cas à Abidjan dont la moitié à Marcory et deux nouveaux cas à l’intérieur notamment à Bouaké et à Soubré ».

Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est considéré comme l’épicentre de l’épidémie du Covid-19 dans le pays avec plus de 90% des cas confirmés. Dans ce contexte, le ministère de la Santé et de l’hygiène exhorte à l’auto-confinement et à la limitation des déplacements.

Devant l’apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, il est recommandé aux populations de contacter les numéros d’urgence gratuits 143, 101, 125 et le 119. Les équipes d’intervention rapide, étant chargés de se rendre auprès de ces cas.

Face à la situation de crise sanitaire endeuillant des familles et affectant les économies à l’échelle mondiale, le président Alassane Ouattara, a décrété un couvre-feu et autorisé l’isolement du Grand Abidjan afin de freiner la propagation du virus sur le territoire ivoirien.