Covid-19: la Côte d’Ivoire franchit la barre 400 cas confirmés dont 52 guéris

La Côte d’Ivoire a enregistré jeudi 60 nouveaux cas de Covid-19, portant à 444 le nombre total de cas confirmés dont 52 guéris et trois décès, selon un bilan du ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique.« Ce jeudi 9 avril 2020, 60 nouveaux cas d’infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 247 prélèvements, portant à 444, le nombre total de cas confirmés, avec 4 nouveaux guéris et 0 décès », indique une note du ministère de la Santé et de l’hygiène publique.

Avec ces nouvelles contaminations, le pays compte désormais « 444 cas confirmés, 52 guéris et 3 décès », précise le ministère de la Santé et de l’hygiène publique, qui invite les populations à limiter fortement leurs déplacements.

Au regard de l’évolution du Covid-19 dans le pays, le gouvernement ivoirien a décidé mercredi de proroger le couvre-feu, instauré le 24 mars 2020, pour une nouvelle période allant du 8 au 24 avril 2020, à l’issue d’un Conseil des ministres.