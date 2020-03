Covid-19 : Fermeture au Bénin des églises et lieux de culte

Le gouvernement béninois a décidé dimanche de la fermeture de tous les lieux de culte, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus.Cette décision intervient après une évaluation des 11 mesures prises par le conseil des ministres pour éviter la propagation de la pandémie.

« Après concertation avec un grand nombre de confessions religieuses et dans le souci de renforcer les mesures de prises par le gouvernement face à la difficulté des églises à respecter la décision recommandant d’observer une distance de sécurité sanitaire entre les fidèles au cours des messes, le gouvernement a décidé de la fermeture de toutes les églises et de tous les lieux de culte sur toute l’étendue du territoire national, du dimanche 22 mars à minuit au dimanche 5 avril 2020 à minuit », indique le communiqué.

Le texte découle d’une réunion tenue samedi entre le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki accompagné du Ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia et les représentants du clergé catholique, des Églises Protestantes Méthodistes, de l’Eglise du Christianisme Céleste, des Églises Évangéliques du Bénin et de l’Union Islamique du Bénin.

Le communiqué ajoute qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à une évaluation conjointe de la situation pour définir la conduite à tenir.

Le Bénin compte à ce jour deux cas confirmés.