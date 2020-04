Covid-19 : en un mois, la Côte d’Ivoire approche la barre de 600 cas confirmés

La Côte d’Ivoire, qui a officiellement déclaré le 11 mars 2020 son premier cas de Covid-19, enregistre ce dimanche 41 nouveaux, portant à 575 le nombre total de cas confirmés dont 85 guéris et cinq décès, selon un bilan du ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique.« Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a enregistré ce dimanche 12 avril 2020, 41 nouveaux cas d’infection à Covid-19 sur 293 échantillons prélevés, portant à 574 le nombre total de cas confirmés et 27 nouveaux guéris », renseigne un communiqué dont APA a reçu copie.

Cependant, l’on enregistre ce jour le décès d’un patient de 32 ans dans un établissement sanitaire privé. Ce dernier présentait une obésité morbide, souligne le ministère de la Santé, précisant que la Côte d’Ivoire compte 574 cas confirmés, 85 guéris et cinq décès.

Pour prévenir la propagation du Covid-19, le Conseil national de la sécurité a rendu obligatoire jeudi dans le Grand Abidjan le port du masque. De plus, les populations sont invitées à se procurer un laissez-passer pour entrer ou sortir du Grand Abidjan.

Le ministère ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé le 11 mars 2020 le premier cas de Covid-19 en Côte d’Ivoire à la suite d’une analyse avérée positive chez un sujet de nationalité ivoirienne qui a séjourné en Italie et qui a présenté une fièvre, une toux et un rhume.