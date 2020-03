Covid-19: des laboratoires mobiles pour l’Afrique de l’est

Le Secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) a annoncé le déploiement de laboratoires mobiles et des kits de test du coronavirus dans tous les États membres.Chaque pays recevra un véhicule équipé de matériels de laboratoire et de TIC, ainsi que tous les consommables nécessaires à un laboratoire pleinement fonctionnel capable d’effectuer des tests pour le virus Ebola et le coronavirus en plus d’autres agents pathogènes.

Le secrétariat de la CAE a également mis en place un comité de coordination régional (CCR) avec des sous-comités de communication des risques et d’engagement communautaire pour superviser la réponse régionale au Covid-19.

Le CCR a déjà mis en place un certain nombre d’activités pour sécuriser les organes et institutions de la CAE et soutenir les États dans la lutte contre le virus, a révélé mardi le secrétariat de la CAE dans un communiqué publié à Nairobi.

Par ailleurs, il convoquera une réunion extraordinaire du Conseil sectoriel des ministres de la santé par vidéoconférence mardi pour ddiscuter de la pandémie Covid-19 et renforcer les stratégies de confinement afin de prévenir et d’arrêter toute nouvelle propagation du virus dans la région. La réunion fait suite à la confirmation de cas coronavirus dans quatre des six États membres de la CAE. Il s’agit du Kenya avec 16 cas confirmés, du Rwanda 17 cas, de la Tanzanie 12 cas et de l’Ouganda 1 cas.

Le Burundi et le Soudan du Sud n’ont pas encore signalé de cas. Deux pays voisins de la CAE, à savoir la République démocratique du Congo et la Somalie ont chacun confirmé un cas.