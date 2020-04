Covid-19: des « consultations en cours » pour trouver des solutions au cas des ivoiriens bloqués à l’extérieur

Des « consultations sont en cours » pour trouver des « solutions appropriées dans les meilleurs délais » au cas des ivoiriens bloqués à l’extérieur et disposant des titres de voyage acquis avant la mise en place des mesures de fermeture des frontières ivoiriennes à cause de la maladie à Coronavirus, a annoncé mardi dans un communiqué conjoint le ministère ivoirien des affaires étrangères et celui de l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur.«Relativement au cas spécifique de nos compatriotes bloqués à l’extérieur et disposant de titres de voyages acquis avant la mise en place des mesures de fermeture des frontières, des consultations sont en cours afin de trouver, dans les meilleurs délais, les solutions appropriées », assure le gouvernement ivoirien appelant ses compatriotes à s’abstenir de tout acte répréhensible et d’observer scrupuleusement les mesures prises dans les pays où ils se trouvent.

« Ils doivent en outre éviter les regroupements, observer la distanciation sociale, appliquer les mesures barrières nécessaires pour contenir le virus et éviter sa propagation », ont également conseillé les autorités ivoiriennes.

« La Côte d’Ivoire a toujours su faire face à ses responsabilités et poursuivra, sans désemparer, sa mission d’assistance, tant aux populations vivant sur le territoire national qu’à ses ressortissants en situation de détresse à travers le monde », conclut le communiqué.

Depuis le 22 mars dernier, la Côte d’Ivoire a fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes pour casser la chaîne de transmission de la maladie à Coronavirus dans le pays qui enregistre à ce jour 916 cas confirmés, 303 guéris et 13 décès. Depuis cette fermeture des frontières, des ivoiriens bloqués à l’extérieur plaident auprès pour leur retour en Côte d’Ivoire.