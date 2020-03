Covid-19 : confinement de la ville de Kaédi en Mauritanie

La ville mauritanienne de Kaédi (430 kilomètres au sud-est de Nouakchott), sur le fleuve Sénégal, a été placée en confinement total après l’apparition d’un cas de coronavirus a appris APA de source officielle à Nouakchott.

L’un des cinq cas confirmés jusqu’à présent en Mauritanie est un ressortissant de Kaédi qui venait de rentrer du Sénégal. Après l’apparition de symptômes inquiétants, il a été arrêté par les forces de police et remis aux services de santé qui l’ont testé positif.

Son épouse a été par la suite dépistée positive et bon nombre de ceux qui l’ont côtoyé ont été mis en quarantaine, ce qui a provoqué une psychose généralisée parmi les habitants de la ville.

Finalement et suite à des appels de la part des élus et des autorités, Kaédi a été placée la nuit dernière en confinement et personne ne peut désormais y entrer ou en sortir.

C’est le premier confinement imposé à une partie de la Mauritanie depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19.