Covid-19: Bavette et distanciation sociale désormais obligatoires à Niamey

Le port de la bavette et la distanciation sociale, d’au moins 1 mètre, sont désormais obligatoires sur toute l’étendue du territoire de la ville de Niamey, à compter de ce samedi 11 avril 2020, pour espérer freiner la propagation du coronavirus.Dans le communiqué rendu public à cet effet, le président de la Délégation spéciale de Niamey, Mouctar Mamoudou, explique que cette décision a été prise eu égard à l’augmentation des nombres de cas testés positifs au covid-19, en dépit des mesures de préventions régulièrement rappelées aux populations de la capitale où sévit lourdement la pandémie.

Outre le port de la bavette et de la distanciation sociale, la ville de Niamey décide également d’encourager tout autre gadget (turban, hidjab, foulards et autres), pouvant protéger le nez et la bouche au niveau des transports urbains, dans les marchés, les supermarchés, les commerces et les places publiques.

De ce point de vue, non seulement les tourniquets des supermarchés, sources potentielles de contamination, sont interdits, mais les chariots d’achats d’articles, et les paniers doivent systématiquement être désinfectés, de même que les poignets des portes des supermarchés et des boutiques qui, au passage, doivent désormais disposer de mécanisme d’ouverture automatique.

A noter aussi que le premier cas de covid-19 a été enregistré le 19 mars dernier au Niger. A la date du 10 avril, le pays enregistrait 448 patients déclarés positifs dont une dizaine seulement à l’intérieur du pays.

Du fait de cette forte concentration des malades dans la capitale, il a été décidé de l’isolement sanitaire de la ville et de l’instauration d’un couvre-feu de 19h à 6h du matin, depuis le 28 mars pour une période de deux semaines.

Ce délai étant arrivé à expiration, ces mesures ont été reconduites ce samedi même.